Ein ehemaliger Profi verwaltet den TSV Gersthofen

Ricco Cymer soll die Modernisierung der Vereinsstrukturen des TSV Gersthofen fortführen. Dazu pendelt er zwischen Fußballtor und Schreibtisch.

Der TSV Gersthofen geht seinen eingeschlagenen Weg in eine neue Ära unbeirrt weiter. Mit Ricco Cymer stellte der größte Sportverein im Landkreis mit rund 3.600 Mitgliedern einen neuen Geschäftsführer vor, der zukünftig zusammen mit Susanne Kirner die Geschicke des TSV leiten soll. Bis zum ersten Kontakt war dem 27-Jährigen, der als Profi für den 1. FC Saarbrücken, Alemannia Aachen und Wormatia Worms gespielt hat, der TSV Gersthofen völlig unbekannt. "Ich habe mich erst nach der überraschenden Anfrage damit beschäftigt", bekennt Cymer. Und zeigte sich nach dem ersten Kontakt begeistert: „Was ich vorgefunden habe, hat mich echt überrascht. Eine hervorragende Sportanlage und eine Geschäftsstelle, die in der Form nicht einmal der eine oder andere Profiverein aufweisen kann. Noch auf meiner Rückfahrt nach Worms wurde mir klar, dass ich dieses Angebot einfach nicht ausschlagen kann. Ich bin sehr glücklich, dass es nun so gekommen ist.“

Wie Markus Kölsch, Vizepräsident Finanzen des TSV Gersthofen, erklärte, ist dies nur der logische Schritt auf einem Weg, den man mit dem bisherigen Geschäftsführer Christian Sedlak begonnen habe. „Er hat beim TSV jeden Stein umgedreht und uns kompromisslos aufgezeigt, was wir im Verein verändern müssten. Diese Punkte arbeitete er mit großer Energie ab, sodass wir heute getrost sagen können, dass wir sowohl in Sachen Sicherheit wie auch wirtschaftlich stark verbessert aufgestellt sind“, so Kölsch in einer Pressemitteilung.

Sedlak begann im November 2022 mit der Suche nach dem Nachfolger

Da Christian Sedlak von Anfang an mitteilte, dass er nur für ein Jahr zur Verfügung stehen würde, begann er bereits im November 2022 die Suche nach seinem Nachfolger. „Das Anforderungsprofil war, dass mein Nachfolger jung, dynamisch und hungrig ist, um einen Verein dieser Größenordnung vorwärts zu bringen.“ Dabei waren ihm zwei Dinge wichtig – ein Sportler oder eine Sportlerin muss es sein und am besten noch mit dem Abschluss im Studiengang zum Sportmanager. All das konnte Ricco Cymer vorweisen. Und so kam es schnell zu einem Treffen und zu einer Einigung.

Spannend bezeichnet Cymer, der für sich beschlossen hatte, seinen Beruf als Profisportler ausklingen zu lassen, nun die Umsetzung der Theorie im Studium im Sportbusiness Management mit der Praxis beim TSV Gersthofen: „Ich habe ehrlich gesagt gehörigen Respekt vor dieser Aufgabe.“ Christian Sedlak wird ihm dabei noch ein paar Monate zur Seite stehen. „Der Verein befindet sich mitten im Umbruch – es wäre nicht fair, den neuen Geschäftsführer jetzt einfach ins kalte Wasser zu werfen“, so Sedlak, zumal der TSV Gersthofen nicht ganz einfach sei.

Cymer tritt die Stelle beim TSV Gersthofen am 1. Juli an

Cymer, der offiziell am 1. Juli die Stelle beim TSV Gersthofen antritt und sich gerade auf Wohnungssuche befindet, nimmt schon jetzt an der einen oder anderen Sitzung im Verein teil. „Mir ist es wichtig, so schnell wie möglich alle Funktionäre des Vereins kennenzulernen“, sagt er. Dabei wird er parallel zu seiner Aufgabe als Abschluss seines Studiums die Bachelor-Arbeit schreiben.

Und was ist mit dem aktiven Sport? Ganz ist es auch damit noch nicht vorbei. Doch der 27-Jährige wird nicht beim Bezirksligisten TSV Gersthofen im Tor stehen. "Ich würde ungern dort spielen, wo ich arbeite", sagt Cymer, dessen höchster Marktwert 75.000 Euro betrug, als er 2016 von der TSG Hoffenheim II zum 1. FC Saarbrücken wechselte. Über Alemannia Aachen kam er 2020 zu Wormatia Worms. Für den Neuaufbau beim ehemaligen Zweitligisten bekam der 1,86 Meter große Keeper, der sogar schon einmal in der Auswahl für das "Tor des Monats" stand, als er in der Schlussminute den 3:3-Ausgleich für Aachen gegen Rödinghausen erzielte, in der Oberliga kein Vertragsangebot. So landete er beim Bayernligisten TSV Landsberg. „Dieser Aufwand ist mit meiner Teilzeitstelle beim TSV Gersthofen gut zu vereinbaren, da in der Bayernliga der Aufwand doch nicht ganz so hoch ist“, freut sich Ricco Cymer auf kommende Aufgaben.