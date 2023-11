Ein Kirchenkonzert für alle Geschmäcker

Das gemeinsame Konzert der Stadtkapelle und des Chors der Sing- und Musikschule profitiert auch von den Kontakten in die USA. Die Zuhörer waren begeistert.

Das gemeinsame Kirchenkonzert der Stadtkapelle Gersthofen und des Erwachsenenchors der Sing- und Musikschule Gersthofen hat seit vielen Jahren einen Stammplatz im Kulturkalender der Stadt. Das liegt vor allem an der abwechslungsreichen Programmgestaltung mit seiner reizvollen Mischung von klassischer Musik und Pop-Musik sowie an der außergewöhnlichen Symbiose von Blasorchester und Chorgesang.

So füllten auch in diesem Jahr wieder viele Zuhörer die Kirche „Maria, Königin des Friedens“, unter ihnen auch Gersthofens Bürgermeister Michael Wörle und Stadtpfarrer Markus Dörre. Besonders begrüßte der Vorsitzende der Stadtkapelle, Rainer Schaller, den gerade erst aus den USA angereisten Musikfreund Bruce Fox, der auch gleich zum Instrument griff und das Posaunenregister verstärkte. Im letzten Jahr war die All Gersthofen Band bei ihm in Staunton (Virginia). Derzeit laufen mit ihm zusammen die Planungen für den Besuch der Stonewall Brigade Band aus Staunton in Gersthofen im Juni 2024.

Alte und neue Kirchenlieder

Mit festlichen Klängen aus dem 18. Jahrhundert, nämlich einem Prelude aus „Old English Tunes and Airs“, eröffnete die Stadtkapelle unter der souveränen Leitung ihres Dirigenten Gerhard Kratzer das Konzert. Nach den beruhigenden, fließenden Melodien im „Air“ dominierte in „Trumpet Voluntary“ wieder der strahlende Blechbläserklang. Mit einem gefühlvoll vorgetragenen Trompetensolo zog die Solistin Stefanie Holland die Zuhörer in ihren Bann: „Share my Yoke“ – Teile mein Joch, so der Titel der wunderbaren Ballade, deren Ursprung auf die Heilsarmee zurückgeht.

Im Konzertstück „Mountain Wind“ von Martin Scharnagel erklangen abermals wunderschöne, emotionale Melodien und ließen den aufbrausenden Bergwind im weiten Kirchenraum spürbar werden. Dietrich Bonhöffer schrieb im Gefängnis das bekannte Lied „Von guten Mächten wunderbar geborgen“. Es wurde gemeinsam von Chor und Orchester ausdrucksvoll dargeboten. Gemeinsam wurde auch eines der bekanntesten Kirchenlieder, der Choral „Grace und Glory“ – „Allein Gott in der Höh sei Ehr“, in einem Arrangement von Wim Stalman gespielt und gesungen.

Am Ende kommt auch Pop-Musik vor

Der Chor verzauberte – nur von Keyboard und Gitarre begleitet – mit drei von seinem Leiter Robert Kraus eigens arrangierten Songs. „Auld Lang Syne“ ist eines der bekanntesten Lieder im englischen Sprachraum, welches immer wieder berührt und voller Melancholie steckt. Mit „Forever Young“ folgte ein großer Hit der deutschen Popband Alphaville aus den 80er-Jahren. Perfekt abgerundet wurde der Beitrag des Erwachsenenchors mit „Teach Your Children“ der amerikanischen Folk-Rockband Crosby, Stills, Nash & Young. (AZ)

