Gersthofen

06:26 Uhr

Ein Laster mit Hilfspaketen ist von Gersthofen in die Ukraine gefahren

Plus 15 Kolpingfamilien haben zu Spenden aufgerufen. Viele Menschen haben Pakete mit Lebensmitteln und anderem täglichem Bedarf für das Leben in dem vom Krieg gebeutelten Land gepackt.

Von Regine Kahl

863 Pakete auf 17 Paletten sind von Gersthofen aus auf die Reise in die Ukraine gegangen. 15 Kolpingfamilien hatten darum gebeten, für die Menschen im Kriegsgebiet ein Weihnachtspaket zu spenden. Auf einer Packliste wurde empfohlen, was in Absprache mit den Partnern in der Ukraine im Karton sein sollte: Nudeln, Konserven, Zahnpasta, ein Spielzeug für Kinder, Buntstifte und vieles mehr stand darauf. Verderbliche Lebensmittel oder Kleidung waren nicht gewünscht. Die Resonanz auf den Aufruf war groß.

„Eins weniger unter dem Baum, dafür eines in die Ukraine“ – unter diesem Motto sammelten die Kolpingfamilien aus dem Bezirksverband Augsburg Pakete für Menschen in der Ukraine. Das Paket konnten die Spenderinnen und Spender nach dem Einkauf im Supermarkt an verschiedenen Sammelstellen abgeben, wie zum Beispiel der Stadtbibliothek Gersthofen. Wer nicht selber packen wollte, konnte auch einen finanziellen Beitrag spenden. Die Bilanz in diesem Jahr fällt so aus: Es wurden zwar etwas weniger Pakete als im vergangenen Jahr abgegeben (2022: etwa 1100 Stück), dafür wurde aber mehr Geld gespendet. Bei der Kolpingstiftung Rudolf Geiselberger in Augsburg sind insgesamt über 14.000 Euro eingegangen. Zu einem großen Teil sind von dem Geld Hilfsgüter gekauft worden, die direkt mit dem Laster in die Ukraine verladen wurden. Summa summarum sei man so in etwa auf die gleiche Anzahl an Weihnachtspaketen gekommen wie bei der Premiere im Jahr 2022, weiß Heinz Schaaf, Vorsitzender der Kolpingfamilie Gersthofen.

