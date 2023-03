Ein nächtliches Rendezvous am Sternenhimmel

Ein Bild von Venus und Mars geht in den sozialen Netzwerken von Gersthofen aus um die Welt.

Wer am Abend des 1. März nach Westen blickte, sah zwei stark strahlende Himmelsobjekte am Abendhimmel, die fast an die Scheinwerfer eines fliegenden Autos erinnerten. Ein UFO? Gibt es nicht. Ein Baukran? Viel zu hoch. Mit einem Foto in den sozialen Netzwerken wurde um Aufklärung gebeten. Von einem UFO, das landen wollte, aber in Gersthofen keinen Parkplatz gefunden hatte, über BSG 75 Galactica bis zum Spionage-Ballon aus China lauteten zunächst die nicht ganz ernst gemeinten Erklärungen auf der Facebook-Seite „Du bist Gersthofer, wenn...“ Auch in Batzenhofen, Deuringen, Mühlhausen und Augsburg wurde gerätselt, um was es sich bei dieser Himmelserscheinung handelt.

Am 1. März standen Jupiter und Venus am dichtesten beieinander

Die Erklärung folgte auf dem Fuß. Es handelte sich um ein Rendezvous von Jupiter und Venus. Bereits seit einigen Tagen war zu beobachten, dass sich die beiden hellsten Planeten am Himmel immer näher kamen. Am Abend des 1. März standen sie am dichtesten beieinander. Da gesellte sich auch noch der Mond hinzu, wie auf dem Bild von Jürgen Rauser zu sehen ist.

Das nächtliche Ballett von Jupiter, dem Gott der Götter, und Venus, der Göttin der Liebe, war übrigens am selben Tag dann auch in den Vereinigten Staaten zu bewundern, wie die Posts einiger amerikanischen Freunde bekundeten.

Das Rendezvous am Sternenhimmel ist nicht wirklich außergewöhnlich, da sich Jupiter und Venus durchschnittlich einmal im Jahr begegnen. Durch die klare Luft, die in Deutschland auch Polarlichter ans Firmament zauberte, war es diesmal so deutlich zusehen. Die Annäherung ist allerdings nur optischer Natur, denn in Wirklichkeit sind beide Planeten, die die Sonne umkreisen, mehrere hundert Millionen Kilometer voneinander entfernt. Es besteht keine Gefahr, dass sie miteinander kollidieren.