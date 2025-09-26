Ein sichtbares Zeichen in der Ballonstadt

Das Motiv der Beklebung am Foyer knüpft an diese Kulisse an und schafft eine besondere Sichtachse: Durch das Fenster im zweiten Stock eröffnet sich der Blick hinaus – und verbindet so den modernen Museumsneubau mit dem historischen Wasserturm, in dem das Ballonmuseum ursprünglich beheimatet war.

Gestaltet wurde sie von dem Augsburger Grafiker und Künstler Felix Weinold, der bereits die atmosphärische Kulisse für das Heißluftballon-Eck im zweiten Stock des Museums entworfen hat. Weinolds Gestaltung ist soll mehr als reine Dekoration sein: Sie erzählt vom Staunen, das das Fliegen seit jeher auslöst, und steht zugleich für die kindliche Begeisterung, an sich selbst und die eigenen Träume zu glauben. Genau wie die Ballonfahr-Pioniere, die sich mit Mut, Fantasie und Entschlossenheit in luftige Höhen wagten.

„Mit der neuen Beklebung setzen wir ein sichtbares Zeichen dafür, dass das Ballonmuseum nicht nur Bewahrer der Geschichte ist, sondern auch ein Ort der Inspiration und Kreativität“, sagt Museumsleiterin Kathrin Dürr. Diese Botschaft passe zu den Kinderkulturtagen, die vom 13. bis 21. November im Ballonmuseum stattfinden und Schulklassen sowie Familien ansprechen. Auch dort dreht sich alles um das Fliegen, die Fantasie – und darum, die Schwerkraft des Alltags zu überwinden. (AZ)