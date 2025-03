Ein Traum für Fotografen am Europaweiher

Unzählige gelbe Winterlinge und lila Krokusse blühen Anfang März auf einer großen Wiese am Europaweiher in Gersthofen. Spaziergänger bleiben stehen und fangen das erste Gastspiel des nahenden Frühlings mit der Handykamera ein. Auch Petra Hager aus Aindling (Bild) ist begeistert und macht ein Foto von der Blütenpracht. Die Aindlingerin ist extra nach Gersthofen geradelt, um die Blumen zu sehen. Nachdem sie im letzten Jahr ein paar Tage zu spät gekommen ist, freut sich Petra Hager, den bunten Teppich in diesem Jahr rechtzeitig besucht zu haben. Auch Bienen sind in großer Anzahl in der Wiese aktiv. Foto: Uwe Krella

