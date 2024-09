Ein Trio mit 175 Jahren Feuerwehr-Erfahrung

Zu einem besonderen Abend hatten die Feuerwehrkameraden Fritz Mielach, Günther Nettel und Josef Steiner in das Feuerwehrhaus Gersthofen eingeladen. Alle drei verbindet das Ehrenamt Feuerwehr - und das schon sehr lange. Mielach und Steiner dürfen auf 55 Jahre und Günther Nettel auf 65 Jahre Mitgliedschaft bei der Freiwilligen Feuerwehr Gersthofen zurückblicken. Zusammen sind das 175 Jahre Dienst am nächsten, dies wollten die drei gebührend feiern und haben zu ihrem Fest langjährige Weggefährten eingeladen. Vorstandsmitglied Michael Seitz begrüßte die Jubilare und die Gäste im Florians Stüble der Gersthofer Wehr. Er gab den Besuchern einen kurzen Einblick über das Engagement und den Werdegang der drei Kameraden. Im Anschluss tauschte man sich über Erlebtes aus der Vergangenheit aus. Dabei durften so manche Anekdoten nicht fehlen. Günter Bugar