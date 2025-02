Ein unvergesslicher Tag beim Gersthofer Schneetreiben 2025

Früh morgens ging es schon los, in den vollbesetzten Reisebussen Richtung Berwang in Tirol. Am Rastkopf hatten die vier ausrichtenden Gersthofer Ortsvereine, der TSV Gersthofen Alpin, der DAV Gersthofen, die Naturfreunde Gersthofen und der CSC Batzenhofen-Hirblingen, sowie die Stadt Gersthofen alles gut vorbereitet. So hatten die Teilnehmenden die Wahl zwischen verschiedenen Wintersportarten: Skifahren und Snowboarden, rasante Rodel-Abfahrten, schöne Langlauf-Touren und faszinierende Schneeschuhwanderungen durch die verschneite Berglandschaft. Für jeden Geschmack war etwas dabei.

Ein besonderes Highlight war das unterhaltsame Bingo-Spiel am Nachmittag, bei dem viele ihr Glück versuchten und tolle Preise gewannen. Anschließend sorgte DJ Franky für gute Stimmung, beim Après-Ski mit Feuerwerk. Bis in den Abend hinein wurde gefeiert, gelacht und getanzt. Erst gegen Abend ging es zurück nach Gersthofen.

Positive Resonanz

„Es war ein rundum gelungener Tag“, sagte Bürgermeister Michael Wörle nach der Veranstaltung. Die Mischung aus sportlicher Betätigung und geselliger Unterhaltung habe bei allen für Begeisterung gesorgt. „Wir freuen uns schon auf das nächste Schneetreiben 2026“, so Wörle. „Die positive Resonanz und die vielen glücklichen Gesichter zeigen, dass der Ausflug ein voller Erfolg war“, ergänzte Dagmar Walter, die das Schneetreiben von Seiten der Stadt Gersthofen organisiert hatte. Schon bald beginne die Planung für eine Neuauflage im nächsten Jahr. (AZ)