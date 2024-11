Ein Weihnachtsbasar ohne Weihnachtslieder

Der traditionelle Basar der Vereine ist nach wie vor ein Highlight im Veranstaltungskalender der Stadt Gersthofen. Bereits zum 50. Mal fand dieses Veranstaltung am letzten Novembersonntag vor der offiziellen Eröffnung des Weihnachtsmarktes „Wintermärchen“ auf dem Rathausplatz statt. 27 Vereine und Institutionen beteiligten sich diesmal am Basar, der die wichtigste Einnahmequelle für die städtische Stiftung “Hilfe in Not Gersthofen” bedeutet. „Der Reinerlös dieser Veranstaltung wird für bedürftige Mitbürger verwendet“, betonte Bürgermeister Michael Wörle in seiner Begrüßungsrede. Im vergangenen Jahr waren rund 17.000 Euro zusammen gekommen, ähnlich viel wird auch in diesem Jahr erwartet, so dass die Gesamt-Spendensumme die 400.000-Euro-Grenze übersteigen wird.

Oliver Reiser Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Gersthofen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Weihnachtsbasar Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis