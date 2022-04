Gersthofen

10:38 Uhr

Einbrecher dringt in Gersthofen in ein Mehrfamilienhaus ein

Ein Einbrecher ist in der Nacht von Freitag auf Samstag gewaltsam in ein Mehrfamilienhaus in der Augsburger Straße eingedrungen. Der Täter hebelte die Eingangstür zum Treppenhaus auf. Einbruch in Gersthofen: Täter hebelt Tür auf Rätselhaft ist laut Polizei bislang allerdings, was der Täter in der Wohnanlage wollte. Straftaten im Haus sind nicht bekannt geworden. Der Schaden an der Tür beläuft sich jedoch auf rund 4000 Euro. (thia)

