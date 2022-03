Gersthofen

09:41 Uhr

Einbrecher dringt in Gersthofen ins Vereinsheim ein

Ein Einbrecher ist in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in das Vereinsheim an der Sportallee eingedrungen.

Ein Unbekannter klettert im Sportheim an der Sportallee in Gersthofen in den Kellerschacht und hebelt anschließend das Fenster auf.

Ein Einbrecher ist in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in das Vereinsheim an der Sportallee eingedrungen. Der Täter hebelte das Gitter eines Kellerschachtes auf und kletterte durchs Fenster. Im Keller durchsuchte er laut Polizei die Räumlichkeiten, ob und was er dabei gestohlen hat, steht noch nicht fest. Der Sachschaden wird auf rund 150 Euro geschätzt. (thia)

Themen folgen