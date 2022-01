Gersthofen

10:31 Uhr

Einbrecher erbeuten Geld in Hirblinger Firma

Großen Schaden richteten unbekannte Einbrecher in einer Hirblinger Firma an.

Sie brachen in eine Firma in Hirblingen ein. Dabei richteten die Unbekannten Täter beträchtlichen Sachschaden an. Aber das war nicht alles.

Bei Einbruch Geld geklaut: In der Nacht von Freitag auf Samstag verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zu den Büroräumen einer Firma im Gersthofener Ortsteil Hirblingen und durchsuchten diese. Entwendet wurde nach Angaben der Polizei ein vierstelliger Bargeldbetrag. Es entstand überdies ein Sachschaden von circa 5000 Euro. (lig)

