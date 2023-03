Einbrecher hebeln in Gersthofen mehrere Gartenhäuser auf

Vier Gartenhäuser in der Kleingartenanlage im Bereich der Ostendstraße in Gersthofen werden von Einbrechern heimgesucht. Sie haben vor allem Gartengeräte im Visier.

Vier Gartenhäuser sind in der Nacht auf Samstag in Gersthofen aufgehebelt worden. Die Taten passierten in der Kleingartenanlage im Bereich der Ostendstraße.

Der oder die Täter stahlen diverse Gartengeräte und ein Fahrrad im Gesamtwert von rund 700 Euro. Der Schaden an den aufgebrochenen Türen beläuft sich laut Polizei auf rund 400 Euro. (thia)