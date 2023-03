Gersthofen

vor 32 Min.

Einbrecher stiehlt aus Firma in Gersthofen den Kaffeeautomaten

Zwei Einbrüche hat es am Wochenende in Gersthofen gegeben.

Artikel anhören Shape

Unbekannte dringen am Wochenende in Gersthofen in eine Schule und eine Firma ein. Beute gibt es jedoch nur in einem Fall.

Zwei Einbrüche hat es am Wochenende in Gersthofen gegeben. In einem Fall dürfte es dem Täter nicht leicht gefallen sein, die Beute abzutransportieren. Ohne Beute musste der Einbrecher jedoch das Förderzentrum in der Theresienstraße verlassen. Dort hatten der Täter laut Polizei zwischen Freitagabend und Montagfrüh mit einem unbekannten Gegenstand eine Tür aufgehebelt. Im Gebäude versuchte er, eine Klassenzimmertür aufzubrechen, was jedoch misslang. Zudem durchwühlte der Unbekannte einen unversperrten Schrank. Bislang konnte kein Diebstahlschaden festgestellt werden. Der Sachschaden beläuft sich aber auf rund 3000 Euro. Ebenfalls am Wochenende ist ein Täter in ein Firmengebäude an der Beethovenstraße eingebrochen. Im Komplex hebelte er die Tür zum Sozialraum auf und entwendete den dort befindlichen Kaffeeautomaten. Der Diebstahlschaden wird auf rund 3000 Euro geschätzt, der Sachschaden beträgt etwa 100 Euro. (thia)

Themen folgen