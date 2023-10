Einbruch in Gersthofen: Polizei sucht nach drei Männern

In der Nacht auf Sonntag ist in drei Firmen an der Täfertinger Straße eingebrochen worden. Auf einem Video sind drei Männer zu sehen, nach denen die Polizei nun sucht.

Wie die Polizei berichtet, ist in der Nacht auf Sonntag in mehrere Bürogebäude an der Täfertingerstraße 3 eingebrochen worden. Der Einbruch ereignete sich in der Zeit zwischen 23.20 und 1.20 Uhr. Die bislang Unbekannten Täter verschafften sich Zutritt, in dem sie eine Fensterscheibe beschädigten, teilt die Polizei mit. Den dadurch entstanden Sachschaden schätzen die Beamten auf rund 5000 Euro.

In der Vergangenheit wurde dort schon öfter eingebrochen. Diesmal hat die Polizei eine Videoaufzeichnung, auf welcher die unbekannten Täter zu sehen sind. Deshalb werden nun Zeugen gesucht, welche die drei Männer gesehen haben. Einer trug eine Jogginghose, ein anderer eine auffällige Jacke in Camouflage-Optik und der Dritte hatte ein Holzfäller-Hemd an, teilt die Polizei mit. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter Telefonnummer 0821/323-1810 zu melden. (kinp)