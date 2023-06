Gersthofen

13:12 Uhr

Eindringling stiehlt Süßigkeiten aus Schule in Gersthofen

Die Pfingstferien hat ein Unbekannter genutzt, um in das Schulgebäude an der Theresienstraße in Gersthofen einzubrechen.

Die Pfingstferien hat ein Unbekannter genutzt, um in das Schulgebäude an der Theresienstraße in Gersthofen einzubrechen. Sein Vorhaben stellte ihn dank einer offen stehenden Nebeneingangstür vor keine großen Probleme. Der Tatzeitraum liegt laut Polizei im Zeitraum zwischen Mittwoch, 31. Mai, und Montag. Der Eindringling öffnete in einem Büro diverse Schränke und entwendete schließlich einige Süßigkeiten und Energiedrinks im Wert von etwa sechs Euro. Mehr Beute machte der Täter nicht, auch ein Sachschaden ist aufgrund der offenen Tür nicht entstanden. (thia)

