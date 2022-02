Eine Gersthoferin ist auf den Spuren seltener Fledermäuse

Plus Mensch und Tier - dieses Verhältnis ist immer wieder interessant. Im Augsburger Land gibt es viele Menschen, die sich um bedrohte Arten kümmern. Wir stellen sie vor.

Zahlreiche seltene oder gar bedrohte Tierarten gibt es immer noch im Augsburger Land. Und oft gibt es Menschen, die sich besonders für den Erhalt dieser Tiere einsetzen. In unserer neuen Serie "Mensch und Tier" stellen wir diese Menschen vor. Den Auftakt widmen wir einer Frau, deren Engagement für den Tierschutz sie nicht selten auch auf steile Kirchturmtreppen führt.