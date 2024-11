Elternabend zur Geschwisterliebe am 22. November in Gersthofen

Eltern mit mehr als einem Kind kennen das: Streit ums Spielzeug, Eifersucht, Geschrei. Der Alltag mit mehreren Kindern ist kein „Ponyhof“. Dennoch bekommen Kinder viel von ihren Geschwistern, auch wenn es oft anstrengend ist und schwieriger, als es sich Eltern oft wünschen. Zum Thema Geschwisterliebe findet ein „kess“-erziehen-Elternabend am Donnerstag, 22. November, von 19.30 bis 21.30 Uhr im Pfarrzentrum St. Oscar Romero in Gersthofen statt. Den Abend leitet Stefanie Kasche, kess-Kursleiterin und Pastoralreferentin bei der Ehe- und Familienseelsorge Region Augsburg. Angesprochen sind Eltern und Verwandte von Geschwisterkindern. Gesammelt werden Erfahrungen und Ideen, was zu tun ist, wenn wieder mal unter den Kindern die Fetzen fliegen. Die Veranstaltung ist kostenfrei. Eine Anmeldung ist erforderlich, bis Donnerstag, 14. November, bei der Kolpingsfamilie Gersthofen per E-Mail an info@kolping-gersthofen.de. (AZ)

