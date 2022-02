Gersthofen

vor 42 Min.

Elternvertreterin: An den Schulen herrschen teils "dramatische Zustände"

Plus Birgit Bretthauer aus Gersthofen vertritt die Interessen von rund 300.000 Gymnasiasten-Eltern. Wo an den Schulen die Probleme liegen und was sie für die Zeit nach Corona fordert.

Von Angela David

Die Landes-Elternvereinigung der Gymnasien in Bayern (LEV) vertritt etwa 300.000 Eltern, denn rund 65 Prozent der bayerischen Gymnasien sind LEV-Mitglieder, vertreten durch die Elternbeiräte. Vor wenigen Wochen wurde die 50-jährige Birgit Bretthauer aus Gersthofen zur Vorsitzenden gewählt. Sie sagt: " Corona hat zwangsläufig der Digitalisierung in den Schulen einen Schub verpasst. Das heißt aber nicht, dass wir jetzt wieder in alte Gewohnheiten von 2019 zurückfallen dürfen." Der Mutter von zwei Kindern liegt das Thema Digitalisierung sehr am Herzen, denn sie arbeitet in er IT-Branche als Software-Entwicklerin. "Es hat mich schon immer gestört, dass die Nutzung von Handy und Tablets in den Schulen so stiefmütterlich behandelt wurde", sagt Bretthauer - zudem es an den meisten Schulen vor der Corona-Pandemie ohnehin kein funktionierendes WLAN gab.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

