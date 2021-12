Endspurt für Bewerbungen beim Gersthofer Kunstpreis läuft

Plus Musiker, Künstler, Autoren: Kunstschaffende können sich beim Gersthofer Kunstpreis bewerben. Dieser läuft in diesem Jahr anders als bisher.

Seit einigen Wochen ist die Bewerbung zum 37. Kunstpreis der Stadt Gersthofen online möglich, jetzt geht es in den Endspurt: Noch bis zum Sonntag, 9. Januar, können Künstlerinnen und Künstler ihren Beitrag einreichen, diesmal auf ganz neuen Wegen. Zwischen 500 und 2000 Euro Preisgeld sind bei dem Wettbewerb zu gewinnen.