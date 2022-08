Entscheidet Gersthofen im September über nach Nazis benannte Straßen?

Plus Was geschieht mit den Gersthofer Straßen, die nach Nazis benannt sind? Ein Fachbeirat hat dazu getagt. Wann die Entscheidung mitgeteilt werden soll.

Mehrere Gersthofer Straßennamen, wie Wernher-von-Braun-Straße, Bürgermeister-Wendler-Straße, Ludwig-Hermann-Straße, ehren Menschen, die sich in der Nazizeit mit dem Regime zumindest arrangiert haben. Dies möchte der Gersthofer Historiker Bernhard Lehmann schon seit Jahren ändern. Im Jahr 2021 startete er nach 2012 einen zweiten Vorstoß, wenigstens die Wernher-von-Braun-Straße umzubenennen. Ein Fachbeirat wurde eingeschaltet und tagte im Sommer. So soll die Öffentlichkeit über die Entscheidung informiert werden.