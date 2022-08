Er hält die Zeit in seinen Händen: So arbeitet ein Gersthofer Uhrmacher

Sie sind 100 Jahre alt, besonders raffiniert aufgebaut oder einfach schön: Jürgen Matysik liebt seine Uhren und sein Handwerk. Einige haben eine bewegte Geschichte.

Es tickt laut und leise, schnell und langsam. Dennoch ist es, als sei die Zeit stehen geblieben. Alte verstaubte Erbstücke, überwiegend Großuhren, warten darauf, von Jürgen Matysik neues Leben eingehaucht zu bekommen. „Der Erfolg ist, wenn die Uhren wieder laufen.“ Das sei der Spaß, sagt der Gersthofer Uhrmachermeister. Seine Frau Johanna und er arbeiten Hand in Hand und haben sich die Werkstatt aufgeteilt. Überall sind Reparaturtütchen zu sehen, alte und neue Uhren, Wanduhren, Pendeluhren, große und kleine Uhren.