Gersthofen

vor 53 Min.

Er kämpfte um den Parcours in Gersthofen: Anton Langenmeir im Porträt

Rekordverdächtig! Dreimal in der Woche trainiert Anton Langenmeir auf dem Sportparcours in Gersthofen.

Plus Anton Langenmeir aus Gersthofen war schon immer begeisterter Sportler. Der 67-Jährige nutzt fast täglich den Parcours an der Berliner Straße. Was er sich wünscht.

Von Oliver Reiser

Die Leidenschaft für Sport war bei Anton Langenmeir im wahrsten Sinne des Wortes von Haus aus vorhanden. Sein Elternhaus in der Gersthofer Lindenstraße stand dort, wo heute der Zaun das Erlebnisbad Gerfriedswelle vom Rosenbergplatz des TSV Gersthofen abgrenzt. Also mitten auf dem Sportgelände. "Meine Mutter Centa war beim TSV Gersthofen die Hausmeisterin", erzählt der 67-jährige Ur-Gersthofer und lacht: "Immer, wenn ich aus dem Haus ging, hat man mich gleich gerufen, und ich musste irgendwo mitmachen." So hat er in jungen Jahren nicht nur Fußball und Handball gespielt, sondern auch Leichtathletik betrieben.

