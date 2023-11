Er will doch nur ein Clown sein

Nachdenkliches statt Schenkelklopfern: Bernd Stelter präsentierte sich in der Gersthofer Stadthalle als philosophischer Komiker.

Zusammen mit Rudi Carrell, Gaby Köster, Mike Krüger, Jochen Busse, Karl Dall und Kalle Pohl zählte Bernd Stelter einst zur Stammbesetzung der Comedy-Show „7 Tage, 7 Köpfe“, die von 1996 bis 2005 im Fernsehen lief und ihn deutschlandweit bekannt machte. Für bundesweite Schlagzeilen sorgte der im Kölner Karneval fest verwurzelte Komiker, als bei der Aufzeichnung eine Zuschauerin die Bühne stürmte, weil er sich über Doppelnamen bei Frauen lustig gemacht hatte. Zum ersten Mal war der Karnevalist, Komiker, Schauspieler, Schriftsteller und Fernsehmoderator jetzt in der Stadthalle Gersthofen zu Gast. Bereits vor dem Auftritt im nicht ganz gefüllten kleinen Saal hatte er sich im Gasthof Strasser einen leckeren Krustenbraten mit zwei Scheiben Fleisch und zwei Knödeln sowie einen Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt einverleibt.

Bernd Stelter war bei „7 Tage, 7 Köpfe“ immer das „Bernie-Bärchen“, der sich meist zu Wort meldete, wenn es ums Essen ging. Während der Coronapandemie soll der Choreograf Detlef D! Soost zu ihm gesagt haben: „Nach der Coronakrise wird es zwei Arten von Menschen geben. Die einen sind fit, die anderen sind fett.“ Und noch dicker wollte Stelter nicht werden, hat deshalb 25 Kilo abgenommen, weil er täglich 10.000 Schritte läuft. „Das Übergewicht und die Unsportlichkeit sind mir quasi in die Wiege gelegt. Ich kam 1961 mit dem rekordverdächtigen Lebendgewicht von zwölf Pfund per Hausgeburt zur Welt“, schrieb Stelter schon 2011 in seinem Buch „Wer abnimmt, hat mehr Platz im Leben“ und kündigte an, auch in Gersthofen am nächsten Morgen seine Runden zu drehen.

Plauderei mit dem Gersthofer Publikum

Von Beginn plauderte Bernd Stelter mit dem Publikum, als ob man sich schon lange kennen würde, und versprach zwei Stunden Ablenkung in einer von schlechten Nachrichten wie Finanzloch oder diversen Kriegen geprägten Zeit. „Wenn das Schöne passiert, müsse man stehen bleiben und kucken.“ Dabei präsentierte sich der in Unna lebende Westfale ganz in Schwarz gekleidet und mit roten Schuhen, die Hände auf dem Rücken verschränkt, nachdenklicher und philosophischer, als man es von einem Kölner Karnevalisten erwartet hatte. Auch seine Lieder, die er mit Klavier und Gitarre begleitete, waren nicht unbedingt Faschingskracher und erinnerten eher an Liedermacher wie Reinhard Mey.

Zwar ist Bernd Stelter mit seinem Programm „Hurra, ab Montag ist wieder Wochenende“ bereits seit 2019 unterwegs, doch während der Pandemie hat der Blick auf das Rentnerleben für ihn eine ganz neue Dynamik bekommen, denn er ist 60 geworden. „Ein Alter, in dem man Ellenbogenhaut an Stellen bekommt, wo gar kein Ellenbogen ist“, stellte er ebenso fest, wie die Tatsache, dass es auch bei Männern Wechseljahre gibt. Das Publikum, überwiegend in dieser Altersklasse angesiedelt, nahm’s mit viel Gelächter zur Kenntnis. Ebenso, wie die Ansichten des Bauern aus dem Sauerland, dessen Nachbar eine neue Freundin namens Alexa hat, oder die Jugendsprache eines Vertreters der Generation Z. Stelter bewies aber auch Schlagfertigkeit. „Schöne Grüße“, richtete er aus, als im Saal ein Handy klingelte.

Auch der Faschingssong erklingt in Gersthofen

Nach der Pause nahm das Geschehen auf der Bühne so richtig Fahrt auf. Das lag nicht nur daran, dass Stelter mit seinem bekanntesten Faschingssong „Ich hab’ drei Haare auf der Brust, ich bin ein Bär“, für Begeisterung und Klatschkaskaden sorgte, sondern auch an der aberwitzigen Geschichte einer Kreuzfahrt, die er als Kapitän in weißer Uniform mithilfe von Einspielungen alter deutscher Schlager erzählte. Mucksmäuschenstill wurde es, als der Komiker verriet, dass er gar nicht in Rente gehen könne: „Dazu müsste ich vorher einen Beruf ausgeübt haben, aber ich gehe meinem Hobby nach.“ Dazu passend die Zugabe, als er sang „Ich bin ein Clown und will gar nichts anderes sein“. Mit stehenden Ovationen wurde der 62-Jährige verabschiedet – ganz gewiss nicht in den Ruhestand.

