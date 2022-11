Erneut werfen Unbekannte Steine auf der B2: Polizei erhöht Präsenz

Insgesamt neunmal werfen Unbekannte Gegenstände von Brücken auf die B2. Glücklicherweise hat es bislang keine Verletzten gegeben, der Sachschaden ist jedoch beträchtlich.

Erneut haben Steinewerfer auf der B2 zwischen Gersthofen und Meitingen zugeschlagen. Nach den jüngsten Vorfällen sind es mittlerweile neun Fälle, bei denen Gegenstände von Brücken auf die Fahrbahn geworfen wurde. Die Polizei sucht nun mit Hochdruck nach den Tätern und bittet auch die Öffentlichkeit um Mithilfe.

Seit Ende Oktober wurden laut Polizei immer wieder offenbar Steine von Brücken auf die B2 geworfen. Bislang sind der Polizei vier Fälle im Bereich von Nordendorf und drei Fälle im Bereich von Meitingen bekannt. Jeweils einmal wurden Steinewerfer nördlich von Gersthofen sowie im Bereich Mertingen registriert. Am Mittwoch, 26. Oktober, ereigneten sich in kürzester Zeit gleich zwei derartige Vorfälle auf Höhe der Tankstelle in Nordendorf. Dabei wurden die Windschutzscheiben von jeweils einem BMW und einem VW erheblich beschädigt. Auch einen Tag später, am Donnerstag, 27. Oktober, wurde ein weiterer BMW etwa einen Kilometer vor der Tankstelle bei Nordendorf mutmaßlich von einem Stein getroffen.

Steinewerfer an der B2: Sechs Vorfälle in nur einer Woche

Drei ähnliche Vorfälle passierten nun vor einer Woche am Mittwoch, 9. November. Hier schlugen die Steinewerfer auf Höhe der Lech-Stahlwerke bei Erlingen, auf Höhe der Anschlussstelle Nordendorf sowie im Bereich der Anschlussstelle Mertingen zu. Einen Tag später, am Donnerstag, 10. November, wurde ein Fahrzeug im Bereich der Anschlussstelle Biberbach beschädigt. Auch am Montag, 14. November, kam es zu zwei weiteren Anschlägen. Dabei wurden ein VW auf Höhe der Lechstahlwerke bei Erlingen sowie ein Audi zwischen den Anschlussstellen Gersthofen Nord und Stettenhofen von einem bislang unbekannten Gegenstand getroffen.

Die Fahrer beziehungsweise die Fahrzeuginsassen wurden glücklicherweise in allen neun Fällen nicht verletzt. Der Gesamtschaden liegt allerdings bei mehreren Tausend Euro. Die Polizeiinspektion Gersthofen hat bereits seit Bekanntwerden des ersten Vorfalls die Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen. Dabei wurden umgehend alle notwendigen polizeilichen Maßnahmen getroffen, unter anderem sofortige Fahndungen nach den Tätern. Unklar ist noch, ob es sich um eine oder mehrere Personen gehandelt hat. Die Polizei hat zwar die Präsenz an den neuralgischen Punkten der B2 erhöht. Die Maßnahmen führten aber bislang noch zu keinem Ermittlungserfolg.

Polizei: Bei verdächtigen Wahrnehmungen sofort Notruf wählen

Bereits im Sommer gab es ähnliche Vorfälle, nicht nur an der B2, sondern auch an der B17. Die Polizeiinspektion Gersthofen bittet daher Zeugen, die Angaben zu den geschilderten Vorfällen machen können oder denen verdächtige Personen an der B2 aufgefallen sind, sich unter der Telefonnummer 0821/323-1810 zu melden. Außerdem appelliert die Polizei, bei verdächtigen Wahrnehmungen im Bereich der B2 sofort ohne zu zögern den Notruf 110 zu wählen.

Lesen Sie dazu auch