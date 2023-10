Gersthofen

vor 18 Min.

Erste Tarifvereinbarung bei Gersthofer Firma Humbaur abgeschlossen

Die Firma Humbaur gehört zu den größten Unternehmen in Gersthofen. Erstmals wurde hier nun eine Tarifvereinbarung mit der Gewerkschaft IG Metall abgeschlossen.

Plus Lange haben die Gewerkschaft IG Metall und die Unternehmensleitung der Gersthofer Firma Humbaur gerungen – auch vor Gericht. Nun gibt es eine erste Tarifvereinbarung.

Von Gerald Lindner

Die IG Metall Augsburg und die Humbaur GmbH, ein weit über die Region hinaus gefragter Hersteller von Anhängern in Gersthofen mit über 500 Mitarbeitern, haben nach Angaben der Gewerkschaft eine erste Tarifvereinbarung erreicht, die bedeutsame Lohnerhöhungen und zusätzliche Urlaubstage für die Beschäftigten mit sich bringt. In den vergangenen Monaten gab es Auseinandersetzungen wegen der ersten Betriebsratswahl, welche von der Geschäftsführung erfolgreich vor Gericht angefochten worden war. Inzwischen wurde die Mitarbeitervertretung neu gewählt.

Haben die erste Tarifvereinbarung beim Gersthofer Anhängerhersteller Humbaur ausgehandelt (von links): Ruth Winter (Leitung Personal), die Betriebsräte Thomas Grünwald, Atif Zulic, Tobias Uhl, Michaela Kerner, Aleksandar Schmid, Pile Cirko (Betriebsratsvorsitzender), Geschäftsführer Dr. Volker Nilles, Markus Viezens, Peter Gerstmeier, Michael Stempfl und, Sven Burkhardt. Foto: Franziska Kreuzer/humbaur Gmbh

Der Betriebsrat beim Gersthofener Anhängerhersteller Humbaur ist seit wenigen Monaten im Amt. Seit dem damit verbundenen Amtsantritt der insgesamt elf Mitglieder ist bereits einiges passiert und noch mehr geplant. Den ersten Teil der Grundausbildung haben die neu gewählten Betriebsräte schon abgeschlossen, der zweite Teil findet im März 2024 statt. In der Zwischenzeit sind noch weitere Schulungen in Planung. Somit konnten mittlerweile auch die einzelnen Ausschüsse, wie der Wirtschaftsausschuss, Sozialausschuss, Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltausschuss sowie der Betriebs- und Personalausschuss, ihre Arbeiten aufnehmen. „Unser vorrangiges Ziel als Betriebsräte ist es, die Interessen unserer Kolleginnen und Kollegen gegenüber unserem gemeinsamen Arbeitgeber bestmöglich zu vertreten“, so Vorsitzender Pile Cirko.

