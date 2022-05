Erwin Fath aus Gersthofen ist neuer Kolping-Landesvorsitzender

Plus Der neue Landesvorsitzende des Kolpingwerks kommt aus Gersthofen. Dass die Wahl auf Erwin Fath fiel, kommt nicht von ungefähr.

Ein Gersthofer ist der neue bayerische Landesvorsitzende des Kolpingwerkes. Bei der Kolping-Landesversammlung in Augsburg entschieden sich die Delegierten für eine Doppelspitze bestehend aus Erwin Fath und der aus der Diözese Würzburg stammenden Dorothea Schömig. Das ist nicht das erste Amt, welches der Gersthofer übernommen hat.