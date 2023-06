Gersthofen

Es rumpelt noch: Ab Montag wird Gersthofens Sportallee fertig asphaltiert

Plus Vergangene Woche bekam die Gersthofer Sportallee eine neue Deckschicht. Doch Autofahrer klagen weiter über tief liegende Kanaldeckel. Abhilfe soll bald kommen.

Von Gerald Lindner

Für viele, die das zentrale Gersthofer Verkehrsnadelöhr Strasserkreuzung vermeiden wollen, ist die Sportallee eine wichtige Ausweichstrecke nicht nur bei Sperrungen auf der B2. Sie gehört daher zu den am stärksten verkehrsbelasteten Straßen der Stadt. Seit Jahren ist sie in einem desolaten Zustand. Auch nach Asphaltarbeiten klagen Autofahrer über zu tief liegende Kanaldeckel und Schieber. Das hat einen Grund – und die Lösung soll bald folgen.

In zwei Schritten wurde die Straße in den vergangenen Monaten gesperrt. Zunächst wurde die Deckschicht abgefräst und die vielen und häufig auch tiefen Schlaglöcher repariert. In der vergangenen Woche brachten Arbeiter in einer zweiten Bauphase eine neue Asphaltschicht auf. Ziel ist es, die vorhandenen Schäden zu beseitigen und die Straßeninfrastruktur wieder in einen guten Zustand zu versetzen.

