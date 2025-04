Es war ein Abend voller Musik, Tanz und Emotionen

Bereits zur Saalöffnung wurde das Publikum beim Jahreskonzert der Musikschule Gersthofen von der Big Band empfangen. Nach der Begrüßung durch Musikschulleiter Robert Kraus und dem neuen ersten Vorstand Christoph Ostermöller wurde das Zepter an die Moderatorinnen Annabell Schwaab und Mirja Braun übergeben, die charmant durch das Programm führten. Die jüngsten Talente der Musikschule Gersthofen brachten mit „Jibidi, Jibida“ fröhliche Töne auf die Bühne. Aber auch klassische Melodien kamen nicht zu kurz: Die Geigenklasse präsentierte „Präludium & Walzer (Op. 97)“ von Dmitri Schostakowitsch.

Applaus für die Ballettgruppen

Für Gänsehautmomente sorgte die Schülerkapelle Batzenhofen-Hirblingen mit „Skyfall“ und „Pirates of the Caribbean“. Ein Highlight für die jüngeren Gäste war das Kinderchor-Musical „Im Zauberwald“, in dem der Kinderchor und der Teenschor ihren Auftritt bei der Kinder-Kol-La ein weiteres Mal aufführen konnten. Dabei zeigten sie neben ihrem musikalischen auch ihr schauspielerisches Können. Den Höhepunkt des Nachmittags bot die „Big Apple Suite“ von W. Russ-Plötz, in der das Akkordeonorchester eine mitreißende Reise durch das musikalische New York unternahm. Die fünfteilige Suite erntete zurecht viel Applaus, zumal die Ballettgruppen eine anspruchsvolle Choreographie perfekt zur Schau stellten.

Ballonmusical am 12./13. Juli

Nach der offiziellen Verabschiedung endete das Konzert mit einem großartigen Finale: Die Band Cloudberries ließ mit „Don’t Stop Believin’“ von Journey den Saal noch einmal beben. Mit tosendem Applaus bedankte sich das Publikum bei allen Mitwirkenden auf, vor und hinter der Bühne. Musikschulleiter Robert Kraus lud die Gäste bereits jetzt zum nächsten musikalischen Highlight ein, dem Ballonmusical am Wochenende, 12./13. Juli.

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.