Am Spieserlift in Unterjoch fand die diesjährige Vereinsmeisterschaft im Skifahren der Naturfreunde Gersthofen statt. Bei strahlendem Sonnenschein und frostigen Temperaturen erlebten die 140 Teilnehmenden und die zahlreichen Zuschauerinnen und Zuschauer einen unvergesslichen Wettkampftag.

Die große Überraschung des Tages war Patrick Schimanski, der sich in einem packenden Duell gegen seinen Onkel Ralph Rödig durchsetzen konnte. „Es war ein knappes Rennen, aber ich freue mich sehr für meinen Neffen Patrick“, sagte der Vorjahressieger nach dem Zieleinlauf. Bei den Damen setzte sich Sonja Rödig souverän durch und sicherte sich den Titel der Vereinsmeisterin. Ein besonderes Highlight waren die Auftritte der Jüngsten unter den Skihasen. Die Skikursanfänger durften auf einer verkürzten Strecke starten und zeigten große Fortschritte und viel Begeisterung.

Siegerehrung am 24. Januar

Die winterlichen Bedingungen und die familiäre Atmosphäre sorgten für eine gelungene Veranstaltung. Ein herzliches Dankeschön geht an alle Helferinnen und Helfer, die diesen Event erst möglich gemacht haben. Die Siegerehrung findet am Freitag, 24. Januar, ab 17 Uhr, auf dem Vereinsgelände an der Westendstraße in Gersthofen statt.

