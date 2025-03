Mit dem Jobbus in die berufliche Zukunft

„Was glauben Sie, wie viel Prozent bei der Entstehung eines Porsche zugeliefert wird?“ Schon beim ersten Stopp des Gersthofer Jobbusses bei der Roman-Mayer-Group wurden die jungen Besucherinnen und Besucher überrascht: Zur Verblüffung aller Anwesenden werden in den Werken des Sportwagenherstellers nur zehn Prozent in Eigenregie produziert. Kein Wunder also, dass Geschäftsführer Cianluca Crestani seine Branche für absolut zukunftssicher hält.

Vor zwei Jahren wurde der Gersthofer Jobbus ins Leben gerufen, um dem Fachkräftemangel zu begegnen. Die Angebote reichen von Schnupperpraktika über Ausbildungsplätze bis hin zu Umschulungen - oder eben dem Jobbus. Die Mitfahrenden sind im Schnitt 21 Jahre alt. Eine der verschiedenen Touren hatte den Schwerpunkt Logistik samt Brauerei Riegele. Dort zeigt sich die Ausnahme: Das Interesse möglicher Arbeitnehmer übersteigt das Lehrstellenangebot der Firmen. „Wussten Sie, dass es für die Ausbildung als Bierbrauer kaum noch Ausbildungsplätze gibt? Im Durchschnitt müssen Bewerber bis zu zwei Jahren Wartezeit in Kauf nehmen“, erklärte Robert Bück vom Brauhaus Riegele.

Icon Vergrößern Bei der Roman Mayer Logistik Group erklärte Geschäftsführer Gianluca Crestani den Besucherinnen und Besuchern, warum er die Logistik-Branche für zukunftssicher hält. Foto: Claus Ritzi Icon Schließen Schließen Bei der Roman Mayer Logistik Group erklärte Geschäftsführer Gianluca Crestani den Besucherinnen und Besuchern, warum er die Logistik-Branche für zukunftssicher hält. Foto: Claus Ritzi

Gersthofens Bürgermeister Michael Wörle hatte eingangs daran erinnert, dass in seiner Jugendzeit teils bis zu hundert Bewerber auf einen Ausbildungsplatz hofften. Das hat sich inzwischen geändert. So lassen sich die Firmen einiges einfallen. Der Vorstandsvorsitzende der Andreas Schmid Group, Alessandro Cacciola, betonte, dass trotz der Größe des Unternehmens, das etwa für das Jahr 2022 einen konsolidierten Umsatz von 185 Millionen Euro nachweisen kann, „der Mensch im Mittelpunkt steht“. Diese Firmenphilosophie spiegele sich auch darin, dass gerade fertig ausgebildete Mitarbeitende in einem sogenannten Patenprogramm Azubis bei alltäglichen Fragen, beispielsweise bei Themen der Berufsschule, unterstützen. Auch Quereinsteiger sind laut Lina Jahn, Human-Ressource-Managerin, nach einer passenden Umschulung willkommen.

Ausbildung oder duales Studium?

Nächster Halt war bei DB Schenker. Das Unternehmen, das nach eigener Auskunft jährlich etwa 4,3 Milliarden Euro Umsatz generiert und weltweit 75.800 Mitarbeiter an 2.000 Standorten beschäftigt, steht zwar kurz vor dem Verkauf an das dänische Speditionsunternehmen DSV. Nach Überzeugung von Ausbildungsleiterin Eva Palopoli werde das allerdings nichts an der guten Unternehmenskultur ändern. Die bestehenden Geschäftsfelder Landverkehr, See- und Luftfracht sowie die Kontraktlogistik bleiben erhalten. So könne man sich zur kaufmännischen Fachkraft für Spedition und Logistikleistungen ausbilden lassen. Dabei seien kommunikative Stärken besonders wichtig, doch vor allem müsse man Abläufe steuern. Kaufmännische Fähigkeiten sind auch bei der Fachkraft für Lagerlogistik gefragt. Weitere Möglichkeit: ein duales Studium.

Icon Vergrößern Bei der Firma Schenker Deutschland durften zwei der Besucherinnen in einer LKW-Kabine Platz nehmen. Dort genossen sie den Blick von hochgelegenen Sitzplätzen. Foto: Claus Ritzi Icon Schließen Schließen Bei der Firma Schenker Deutschland durften zwei der Besucherinnen in einer LKW-Kabine Platz nehmen. Dort genossen sie den Blick von hochgelegenen Sitzplätzen. Foto: Claus Ritzi

Auch die Firma SE Dachser besuchten die jungen Menschen auf ihrer Tour am vergangenen Samstag. Das in Gersthofen beheimatete Unternehmen ist nach eigenen Angaben weltweit an 72 Standorten vertreten und hat einen jährlichen Umsatz von 4,4 Milliarden Euro. Die Firma übernimmt alle Transportaufgaben sowohl von Business-to-Business als auch von Unternehmen zu privaten Empfängern, außer der Beförderung von Kunstgemälden und Denkmälern. Aber die deutschlandweite Zustellung etwa einer Hochzeitstorte bis 10 Uhr morgens am folgenden Tag der Beauftragung werde garantiert. (Von Claus Ritzi)