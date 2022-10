Fahranfänger verliert in Gersthofen Kontrolle über sein PS-starkes Auto

Ein 19-Jähriger ist auf der Otto-Hahn-Straße in Gersthofen zu schnell unterwegs. Er verliert die Kontrolle über sein Auto und kommt von der Straße ab.

Einen enormen Sachschaden hat ein Fahranfänger am Sonntag in Gersthofen bei einem Unfall mit seinem PS-starken Fahrzeug angerichtet. Der 19-Jährige war gegen 1.15 Uhr auf der Otto-Hahn-Straße in südlicher Richtung unterwegs.

Vermutlich verlor der Fahranfänger laut Polizei aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Auto, kam von der Fahrbahn ab und durchbrach den Zaun zum Betriebsgelände einer anliegenden Speditionsfirma. Der Wagen kippte um und blieb schließlich auf der Seite liegen. Der 19-Jährige und sein gleichaltriger Beifahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 45.000 Euro. (thia)