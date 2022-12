Gersthofen

11:10 Uhr

Fahrerin holt beim Abbiegen zu weit aus: 5000 Euro Unfallschaden

Zu weit ausgeholt hat eine 19-Jährige Autofahrerin am Samstag in Gersthofen.

Eine 19-Jährige will in Gersthofen in den Finkenweg einbiegen. Dabei holt sie so weit aus, dass sie ein entgegenkommendes Fahrzeug streift.

Zu weit ausgeholt hat eine 19-jährige Autofahrerin am Samstag in Gersthofen. Die junge Frau wollte von der Dieselstraße nach rechts in den Finkenweg einbiegen. Aufgrund des großen Bogens, den sie fuhr, touchierte sie die linke Fahrzeugseite eines 34-Jährigen, der ihr im Finkenweg entgegenkam. Dabei entstand laut Polizei ein Gesamtschaden in Höhe von rund 5000 Euro. (thia)

