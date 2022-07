Fahrgast wird wegen Vollbremsung in Gersthofen durch Bus geschleudert

Ein Autofahrer überholt einen Bus in Gersthofen. Der Busfahrer muss daraufhin so stark abbremsen, dass ein Fahrgast durch das Fahrzeug geschleudert wird.

Ein 36-Jähriger sei am Dienstagabend durch einen Bus geschleudert worden, berichtet die Polizei. Der Mann ist leicht verletzt. Hintergrund des Unfalls war offenbar eine Vollbremsung des Busses. Wie die Polizei berichtet, überholte ein 54-jähriger Autofahrer den Bus in der Gersthofer Flotowstraße am Dienstagabend gegen 21 Uhr.

Weil das Auto offenbar sehr abrupt vor dem Bus wieder einscherte, musste der Busfahrer voll auf die Bremse treten. Der Fahrgast sei dadurch durch eine Scheibe hinter dem Busfahrer geflogen, berichtet die Polizei. Den Sachschaden schätzen die Beamten auf etwa 2000 Euro. (kinp)