Fahrradfahrer fordern mit Demo in Gersthofen Ausbau des Nahverkehrs

Der Gersthofer Bahnhof liegt am westlichen Stadtrand von Gersthofen. Nun findet eine Fahrraddemo statt. Die Teilnehmer haben ein besonderes Anliegen.

Aufgrund einer kurzfristig genehmigten Fahrraddemonstration durch das Landratsamt kann es am Mittwoch, 21. September, zu Verkehrsbeeinträchtigungen in Gersthofen kommen. Der Demonstrationszug startet um 16.30 Uhr von der Haltestelle Augsburg Nord in Fahrtrichtung Gersthofen und läuft über die Augsburger Straße bis zur Strasser-Kreuzung und dann über die Bahnhofstraße bis zum Bahnhof Gersthofen.

Geplantes Ende ist 18 Uhr am Bahnhof. Der Fahrrad-Demonstrationszug wird von der Polizei begleitet und kann auf der Strecke zu kurzfristigen Verkehrsbehinderungen führen. Dadurch können sich, je nach Größe des Demonstrationszuges, auch die Gersthofer Busse zwischen 16 und 18 Uhr verspäten. Thema der Versammlung ist „AVV und ÖPNV drastisch ausbauen: Straßenbahn zum Bahnhof Gersthofen“. (AZ)