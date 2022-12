Gersthofen

Altes Gersthofer Café Steiner weicht neuem Mehrgenerationen-Angebot

So stellen sich die Planer das Wohnprojekt "Servus Maria" an der Gersthofer Ludwig-Thoma-Straße vor. Hier ist das Gebäude vom künftigen Gersthofer Stadtpark aus dargestellt.

Plus Generationen feierten im Gersthofer Café Steiner ihre Feste. Eine Familienstiftung will statt des Traditionslokals in einem Neubau Wohnen für Jung und Alt vereinen.

Der knappe Wohnraum in Gersthofen ist mittlerweile so teuer, dass sich viele die Miete nicht leisten können. Etwas Abhilfe schaffen und dabei Menschen ein selbstbestimmtes Leben in jeder Lebenssituation ermöglichen, soll das Wohn-, Arbeits- und Pflegeprojekt "Servus Maria", für das eine Gersthofer Eigentümergemeinschaft eine Stiftung gründen möchte. Das 15-Millionen-Projekt soll anstelle des ehemaligen Traditionslokals Steinerhof an der Ludwig-Thoma-Straße im Stadtzentrum entstehen. Für die Stadt Gersthofen, die seit Jahren ein Mehrgenerationenhaus plant, diese Pläne aber vorerst auf Eis gelegt hat, könnte hier eine Versorgungslücke geschlossen werden.

