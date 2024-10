Fantasy-Autor Boris Koch liest im Ballonmuseum Gersthofen

In der ersten Woche der Büchereien kommt Fantasy-Autor Boris Koch in seine alte Heimat. Er liest im Ballonmuseum Gersthofen aus seinem aktuellen Roman „Moorläufer“ und wird dabei auch über das Schreiben und andere mystische Dinge plaudern. Sein Roman spielt in einer gewaltigen Moorlandschaft, die von Irrlichtern, krokodilartigen Sumpfkriechern und dem Nachtwyrm beherrscht wird. Keiner wagt sich hinein – allein die Torfstecher, die unter Lebensgefahr den Nachttorf abbauen. Als der junge Torfstecher-Sohn Milan seine Schwester an den Nachtwyrm verliert, ändert sich für ihn und seine Familie alles. Die Lesung beginnt am Dienstag, 22. Oktober, um 19 Uhr; sie ist kostenfrei. (AZ)

