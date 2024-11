Faschingsfreunde der Lechana starten in die neue Saison

Auch die Lechana startet in die neue Faschingssaison. Am Samstag hieß es bei Auto Mazda Frey wieder „Lech-Au!“ – der Startschuss für die Faschingssaison wurde mit einem stimmungsvollen Opening der Lechana Gersthofen gefeiert. Zu sehen waren unter anderem erste Showausschnitte. Highlight war die Vorstellung der Prinzenpaare. Präsident der Lechana, Tobias Gaugenrieder, versprach für die neue Saison viele frische Ideen und ein mitreißendes Programm.

Die kleinen Stars des Abends, die Little Magics, präsentierten ihr neues Motto: „Discofever“. Mit einer energiegeladenen Tanzperformance ging es zurück in die 70er Jahre, das goldene Zeitalter der Discokugeln und Funkmusik. Die Little Magics werden dieses Jahr angeführt von Kinderprinzessin Zoe I. (Zoe Metzger) und Kinderprinz Johannes I. (Johannes Maisa).

Das Kinderprinzenpaar in dieser Saison: Prinzessin Zoe I. (Metzger) und Prinz Johannes I. (Maisa). Foto: Andreas Lode

Das ist das neue Prinzenpaar der Lechana

Doch nicht nur die Kleinsten glänzten an diesem Abend: Ein weiterer Höhepunkt war die Vorstellung eines Ausschnitts aus dem neuen Showprogramm der großen Mannschaft. Unter dem Motto „Lechana Monopoly“ entführten sie die Zuschauer auf eine kreative Reise durch das legendäre Brettspiel. Mit beeindruckenden Kostümen und Choreografien zeigten die Tänzerinnen und Tänzer, dass die Faschingssaison 2024/ 2025 ein Hingucker wird. Angeführt wird die große Mannschaft von Prinzessin Vivienne I. (Vivienne Terranova) und Prinz Luca I. (Luca Terranova). Die beiden sind nicht nur Prinzenpaar sondern im echten Leben Geschwister. (AZ)

Info Am Samstag, 11. Januar findet in der Stadthalle Gersthofen die Inthronisation statt.