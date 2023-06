Fast alle Lehrstellen im Industriepark Gersthofen sind schon weg

Nur in einer Sparte sucht eine der größten Arbeitgeber im nördlichen Landkreis noch Azubis. Zum Ausbildungstag kamen dennoch 150 Jugendliche.

Rund 150 Schülerinnen und Schüler besuchten mit ihren Eltern den Ausbildungstag im Industriepark Gersthofen. Das Konzept der seit Jahren erfolgreichen Veranstaltung mit Info-Ständen im Freien und Gesprächen im Ausbildungszentrum hat sich nach Firmenangaben bewährt.

Die Azubis hatten ihren Spaß: Sie zeigten gerne ihre Arbeitsplätze, beantworteten bereitwillig unzählige Fragen und führten im Lehrlabor kleine Experimente durch. Technische Fertigkeiten im Bereich Elektronik konnten mittels einer VR-Brille ausprobiert werden, und die angehenden Köche kümmerten sich um das leibliche Wohl der Gäste.

Chemieversuche im Industriepark Gersthofen

Neben der MVV als Ausbildungsbetrieb präsentierten sich auch einige Unternehmen aus dem Industriepark als der potenzielle Arbeitgeber, bei dem die Azubis nach der Ausbildung eine Anstellung finden können, denn besonders in den naturwissenschaftlichen Berufen ist die Übernahmequote enorm hoch. Bei Clariant konnten die Gäste zudem an einer geführten Betriebsbesichtigung teilnehmen und so die Chemie-Arbeitsplätze vor Ort in Augenschein nehmen.

„Für alle Unternehmen im Industriepark ist eine qualifizierte Ausbildung enorm wichtig“, sagt MVV-Geschäftsführer Holger Amberg, „denn nur über gut ausgebildete Nachwuchskräfte können wir die Zukunft des gesamten Industrieparks sichern.

Für den Ausbildungsbeginn im September 2023 gibt es noch freie Ausbildungsplätze für den Beruf Fachkraft für Schutz und Sicherheit, ansonsten sind alle freien Ausbildungsstellen in diesem Jahr besetzt. Der Startschuss für die neue Bewerbungsrunde zum September 2024 ist bereits gefallen. (AZ)

