Feingeistiger Rockpoet singt in der Stadthalle Gersthofen

„Dein ist mein ganzes Herz.“ Wer kennt dieses Lied nicht? Es ist ein Hit des Liedermachers Heinz Rudolf Kunze, der am Freitag, 10. Januar, um 19.30 Uhr ein Konzert in der Stadthalle Gersthofen gibt.

Heinz Rudolf Kunze gilt als wortgewandter, intellektueller Poet und Rockmusiker. Lieder wie „Lola“, „Finden Sie Mabel“, „Aller Herren Länder“ oder „Leg nicht auf“ machten ihn berühmt. Nach einer Tour mit seiner Band im Januar und Februar 2024 vor ausverkauften Häusern in ganz Deutschland geht der Rockpoet auf große Solotour. Neben vielen Hits gibt es auch Songs vom neuen, mittlerweile 39. Studioalbum des Hannoveraners zu hören: Auf „Können vor Lachen“ gewährt Kunze einen persönlichen und verletzlichen Einblick in seine Welt und seine Wahrnehmung des Zeitgeschehens der letzten Jahre.

Es gibt zweimal zwei Freikarten zu gewinnen

Für den Auftritt des Sängers in Gersthofen verlosen wir zweimal zwei Karten. Wer gewinnen möchte, schickt uns bis Dienstag, 7. Januar, eine mit voller Anschrift und Telefonnummer versehene Postkarte an die AZ Augsburger Land, Bahnhofstraße 8, 86368 Gersthofen, und nennt uns den Titel eines bekannten Liedes von Heinz-Rudolf Kunze. Eine Teilnahme an unserem Gewinnspiel ist auch per E-Mail an gewinnspiel.landbote@augsburger-allgemeine.de möglich. Bitte beachten Sie die Hinweise zum Datenschutz und die Informationspflichten nach Art. 13 DSGVO unter der Internetadresse augsburger-allgemeine.de/datenschutz oder der Telefonnummer 0821/777-2355. Karten für das Konzert gibt es auch an den bekannten Vorverkaufsstellen. (kar)