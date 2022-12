Feldversuch: Gersthofen verbannt Lastwagen aus dem Zentrum

Plus Probelauf für das künftige "Grüne Herz" Gersthofens: Die viel belastete Strasserkreuzung im Stadtzentrum wird für Lastwagen gesperrt.

Gersthofen plant für seine Stadtmitte ein "Grünes Herz": Die Bahnhofstraße soll auf Höhe des Rathausplatzes für den Verkehr – außer Rettungs-, Polizei-, Feuerwehrfahrzeuge, Taxis und Nahverkehrsbusse – dicht gemacht werden. Statt einer hoch belasteten Durchgangsstraße soll eine große Stadtparkfläche geschaffen werden, die vom Rathausplatz bis zum nördlichen Rand der Potenzialfläche reicht. Nicht nur Anwohner fürchten dadurch Schleichverkehr durch die anliegenden Wohnstraßen. Als erster Test sollen nun Lastagen aus dem Stadtzentrum verbannt werden.