Ferienprogramm: Wenn das Gersthofer Rathaus die Disco verklagt

Beim traditionellen Stadtbauspiel im Rahmen des Gersthofer Ferienprogramms bauen Kinder ihre eigene Stadt. Mit dabei: eine Zeitung, eine Disco und ein Rechtsstreit.

Zwei Tage wurde zunächst einmal gesägt, gehämmert und gestaltet – dann konnte das Leben in der kleinen Stadt im Pausenhof der Pestalozzischule pulsieren. Über 80 Kinder tummelten sich unter der Anleitung von 18 Betreuerinnen und Betreuern beim traditionellen Stadtbauspiel im Rahmen des Gersthofer Ferienprogramms. Stadtgespräch ist die eigene Zeitung "BestNews", an der Sophie, Hannah und Thomas gearbeitet haben. Erster Aufmacher war natürlich die Bürgermeisterwahl. Benedikt, 14 Jahre alt, wurde zum Stadtoberhaupt gewählt. Er konnte auch den echten Bürgermeister Michael Wörle begrüßen. Sein Wahlversprechen: "Bei gutem Wetter gibt es Eis, bei schlechtem Wetter Pizza." Meist war Pizza angesagt, doch zwischenzeitliche Regenschauer konnten das Leben in den verschiedenen Einrichtungen nicht bremsen. Die Bretterbuden hielten dicht.

Leo zog beim Lotto die Zahlen aus der ausrangierten Trommel einer Waschmaschine. Foto: Oliver Reiser

Die einzelnen Buden, die für ihre Aktivitäten Werbung machten, wurden in der Zeitung ebenfalls vorgestellt. Neben dem Rathaus gab es eine Kreativwerkstatt mit Design- und Tattoostudio, ein Kiosk, in dem man neben der aktuellen Zeitung auch leckere Snacks erwerben und beim Lottospielen sein Glück versuchen konnte, falls Leo die richtigen Zahlen aus der ausgedienten Trommel einer Waschmaschine gezogen hat. In einer Spielhalle konnte man tolle Dinge ausprobieren und Zuckerwatte genießen.

Bürgermeister Benedikt musste von den drei Ärztinnen Nina, Leonie und Magdalena behandelt werden. Foto: Oliver Reiser

Wer sich dann den Magen verdorben hatte, konnte die Krankenstation mit dazugehöriger Feuerwehr aufsuchen. Ausgerechnet Bürgermeister Benedikt, der sich in den Finger geschnitten hatte, musste sich von den drei Ärztinnen Leonie, Nina und Mathilda verarzten lassen. "Ansonsten haben wir hauptsächlich Kuscheltier-Operationen durchgeführt", verrieten die drei Weißkittel.

Beste Stimmung herrschte in der Disco beim Stadtbauspiel des Gersthofer Ferienprogramms. Doch das gefiel nicht jedem. Foto: Oliver Reiser

Hoch her ging es in der Disco, für die so mancher Bürger oder Bürgerin ihr ganzes Geld – beim Stadtbauspiel nennt sich die Währung "Ballon2" – investierte, um einen VIP-Stempel zu erwerben, der zu immerwährendem Eintritt und zu uneingeschränktem Genuss von – selbstverständlich alkoholfreien – Cocktails berechtigte. Das Treiben in der Disco gefiel nicht allen. So erreichte die Redaktion der Zeitung ein Leserbrief, dass es zu laut wäre und die Lieder nicht ganz ausgespielt werden. Daraufhin verklagte das Rathaus die Disco. Das Urteil steht noch aus, denn nach vier Tagen wurde die kleine Stadt wieder abgebaut. Zuvor besuchten die Kinder noch das echte Gersthofer Rathaus. Für Gersthofens Jugendpfleger Markus Wolf war es übrigens bereits das 20. Stadtbauspiel. Einige der Betreuerinnen und Betreuer haben unter seiner Leitung schon als Kinder daran teilgenommen.