Fernsehkoch Alexander Herrmann gibt "... eine Prise Wahnsinn" dazu

Gelungener Auftritt in der Stadthalle Gersthofen. Der Sternekoch verrät Tipps und Tricks in der Küche – spart aber auch nicht aus, was alles schiefgehen kann.

Sie wissen jetzt, wie das perfekt auf den Punkt gebratene Steak zuverlässig funktioniert. Und, dass es bayerische Garnelen gibt, die vorzugsweise ein langes Entspannungsbad in Limettensaft nehmen sollten. Außerdem haben sie Tränen gelacht über Missgeschicke und Missverständnisse, die rund um das Bewirten und die Zubereitung von Nahrungsmitteln passieren können. Sie, das sind die Leute, die am Freitagabend in verführerischen Duftwolken in der Stadthalle Gersthofen saßen und sich von Sternekoch Alexander Herrmann kurzweiligst zeigen ließen, wo in der Küche der Schöpflöffel hängt.

In Fernsehshows wird schon mal verbissen um die letzte Geschmacksnuance gekämpft. Da ist Alexander Hermann auch oft dabei. Als Coach, als Juror, als Entertainer aus dem Frankenland. Mit dem Bayerischen Fernsehen ging er auf Geschmackstour durch Bayern, Rezepte und Geschichten gibt er auf vielen medialen Wegen zum Besten, Gastronomie in unterschiedlichster Ausprägung vom Edelkiosk bis zum Gourmet-Tempel kann er. Am Herd in Gersthofen ging es sehr entspannt um das fast schon erotische Verhältnis zum perfekten Garpunkt und den Funken, der von der Pfanne direkt ins Publikum übersprang. Lecker Probiererle von der Bühne machten die begierig auf Geheimtipps lauernden Hobbyköchinnen und Köchen in der Stadthalle heiß auf den nächsten eigenen Einsatz in der heimischen Küche.

Kann ein Anfänger auf Anhieb ein Sauerkirschsorbet zubereiten?

Wie das funktionieren könnte, zeigte Blind Cooking Kandidat Robert aus Herbertshofen, der sich nicht lange auf die Bühne bitten ließ. Ehefrau Doris bestätigte dessen komplette Ahnungslosigkeit als Koch und somit seine perfekte Eignung für den anstehenden Test. Kann einer, der in der Küche normalerweise nur den Kühlschrank mit wohltemperierten Getränken zur Kenntnis nimmt, ad hoc was Genießbares produzieren? Geleitet nur von mündlichen Anweisungen und ohne jegliche weitere Hilfe? Im Prinzip ja, ist das Fazit. Robert mache das angestrebte Sauerkirschsorbet auf jeden Fall an Silvester, hat er gesagt. Bis dahin hat er sicher auch den richtigen Mixbecher gefunden.

In Großaufnahme: Die Kochshow mit Alexander Herrmann begeisterte in der Stadthalle Gersthofen. Foto: Marcus Merk

Zwischen Publikum und dem Dream-Team auf der Bühne klappte es von Anfang an. Flankiert und assistiert von Allroundtalent Metze Sebastian Metzdorf demonstrierte der smarte Küchenprofi gut zwei Stunden lang, dass gutes Essen kein Zufall ist. Von "Verbrecherfleisch" der Haltungsstufe 1 möge man tunlichst die Finger lassen und sich lieber daheim in der Region nach den Zutaten für die nächste Mahlzeit umschauen. Dann werden Rote Bete ausgeklügelt gebacken zum leckeren Carpaccio ganz ohne Rind und ein Brezen-Pflanzerl mit ordentlich Butter gebrutzelt zum Hochgenuss. Mit Senf oder Meerrettich oder mit einem Schuss aus der Gewürzketchup-Flasche serviert.

Fazit: viel Spaß und ein unverkrampfter Kontakt zum Sternekoch

In der letzteren kommt Tomate zwar höchstens als Saft vor, der eine innige Verbindung mit vielen Zusatzstoffen eingegangen ist. Aber "leider geil", gibt Alexander Herrmann vom Olymp der Kochkunst aus auch mal das Okay für die Niederungen von Fertigem aus dem Supermarktregal. Spaß habe es gemacht, lachten die Kochlehrlinge beim Heimgehen über enthüllte Pannen und freuten sich über den unverkrampften Kontakt mit der Sternenküche. Die Umsetzung der vielen Tipps am eigenen Herd dürfte nur eine Frage der Zeit sein.

