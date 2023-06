Feuerwehr Gersthofen hilft einer Entenfamilie beim Umzug

Die Feuerwehr Gersthofen hatte am Freitag einen zeitaufwendigen Einsatz, der viel Geduld erforderte.

Am Freitagnachmittag ereilt ein Hilferuf die Freiwillige Feuerwehr Gersthofen. Eine Entenfamilie befindet sich in einer Notlage. Die Entenmama hat sich als Brutplatz ausgerechnet das Dach des Gersthofer Gymnasiums ausgesucht, was nicht wirklich der sichere Lebensraum für eine Entenfamilie ist. Der Tierrettungseinsatz hielt die Feuerwehrtruppe lange auf Trab, bis nach langem Hin und Her die Entenmutter und ihre Jungen unbeschadet und sicher an den Lech umgesiedelt werden konnten.

Der neue Lebensraum am Lech gefiel der Entenfamilie sichtlich besser. Foto: Feuerwehr Gersthofen

Der neue Lebensraum gefiel der Familie sichtlich besser und die Floriansjünger konnten zufrieden abziehen. (gb)

