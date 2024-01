Feuerwehr Gersthofen rückt kurz hintereinander mehrfach aus

Für die Mannschaft der Feuerwehr Gersthofen gab es am Samstag einiges zu tun.

Innerhalb einer Stunde ging es für die Feuerwehr Gersthofen am Samstag ganz schön rund: Die Mannschaft rückte zu drei Einsätzen aus. Im Bereich Heimstättenweg in Gersthofen war in einem Keller eines Einfamilienhauses ein Feuer ausgebrochen. Die Unterstützung der Feuerwehr war weiterhin nötig in Gailenbach, wo in einem Keller eine Heizung rauchte. Kurz darauf ging eine Brandmeldeanlage im Bereich am Römertor an, dies war allerdings ein Fehlalarm. Am Abend zuvor war die Feuerwehr, die sich zur Jahreshauptversammlung getroffen hatte, ebenfalls alarmiert worden. Im Bereich der Kapellenstraße war ein Kaminbrand zu löschen. (kar)