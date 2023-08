Gersthofen

vor 31 Min.

Feuerwehr rückt wegen Fehlalarm in Gersthofer Stadtbibliothek an

Fehlalarm Gersthofen Wegen eines Fehlalarms rückten Einsatzkräfte mehrerer Feuerwehren am Mittwochnachmittag in die Stadtbibliothek in Gersthofen an.

Mit einem Großaufgebot rücken Einsatzkräfte mehrere Feuerwehren am Mittwochnachmittag in die Stadtbibliothek in Gersthofen an. Der Einsatz endet zum Glück glimpflich.

Mit einem Großaufgebot sind Einsatzkräfte mehrere Feuerwehren am Mittwoch gegen 14 Uhr in die Stadtbibliothek in Gersthofen angerückt. Augenscheinlich waren die Wehren aus Gersthofen und Hirblingen jeweils mit mehren Einsatzfahrzeugen vor Ort. Auch Fahrzeuge des Landkreises waren zu sehen. Schnell stellte sich vor Ort heraus, dass sie wegen eines Fehlalarms angerückt waren. Ein Feuerwehrmann erklärte unserer Redaktion vor Ort, der Alarm wurde wegen eines technischen Defekts ausgelöst. (kinp)

