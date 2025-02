Feuerwehr rückt zu Brand im Industriegebiet aus

Im Gersthofer Industriegebiet ist am Montag Uhr ein Brand ausgebrochen. Das teilt die Feuerwehr mit. Sie wurde am Montag gegen 15.30 Uhr alarmiert. An der Einsatzstelle angekommen, bestätigte sich der Brand für die annähernd 30 ausgerückten Einsatzkräfte. Das Brandgeschehen befand sich im Inneren einer Absauganlage, berichtet ein Sprecher der Gersthofer Feuerwehr. Der Brand konnte schnell unter Kontrolle gebracht und so ein größerer Schaden vermieden werden. Neben Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei war auch die Kreisbrandinspektion vor Ort. Die genaue Brandursache sowie die Schadenshöhe sind noch unklar. (kinp)

