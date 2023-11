Gersthofen

Feuerwehr rückt zu Brand in Gersthofer Tiefgarage aus

Brand in Tiefgarage Die Feuerwehr Gersthofen ist am Freitagnachmittag zu einem Brand in einer Tiefgarage gerufen worden.

Am Freitagnachmittag hat es in einem Kellerabteil in einer Gersthofer Tiefgarage gebrannt. Die Feuerwehr rückte mit zwölf Leuten an.

