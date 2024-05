Feuerwehr rückt zu mutmaßlichem Zimmerbrand in Gersthofen aus

Die Feuerwehr rückt in Gersthofen zu einem Brand aus. Die Bewohner wurden aus dem Mehrfamilienhaus geholt.

In Gersthofen ist die Feuerwehr am Samstagabend zu einem Brand ausgerückt. Nach ersten Informationen der Einsatzzentrale vermuteten die Einsatzkräfte einen Zimmerbrand. Die Bewohner des brennenden Mehrfamilienhauses in der Mendelssohnstraße wurden aus dem Gebäude gebracht. Zu schwereren Verletzungen sei es nach derzeitigem Stand nicht gekommen. (AZ)