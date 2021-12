Feuerwehreinsatz nach Fehlalarm in Gersthofen

Am Dienstagnachmittag rückt die Gersthofer Feuerwehr mit mehreren Autos zu einem Einsatz in der Bahnhofstraße aus. Schnell gibt es Entwarnung.

Am Dienstagnachmittag ist es in Gersthofen kurz laut geworden. Vier Feuerwehrautos fuhren mit Blaulicht in die Bahnhofstraße. Vor dem dortigen Hotel an der Ecke Schulstraße hielten sie an. Nachdem der Einsatzleiter und ein paar weitere Feuerwehrleute sich im Hotel umgesehen hatten, gab es die Entwarnung: Fehlalarm der Brandmeldeanlage. (mjk)